Göztepe Kaleci Transferine Hız Verdi - Son Dakika
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Göztepe Kaleci Transferine Hız Verdi

Göztepe Kaleci Transferine Hız Verdi
16.06.2026 10:37
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Göztepe, Lis'in ayrılığı sonrası Aluminium Arak'tan genç kaleci Khalifeh'i transfer etmeyi hedefliyor.

Göztepe'de son üç sezondur kaleyi koruyan Mateusz Lis'in Lech Poznan ile anlaşmasının ardından sarı-kırmızılı ekip kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Göztepe'nin, Aluminium Arak forması giyen 21 yaşındaki kaleci Mohammad Khalifeh'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Göztepe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisinde, son üç sezondur takımın kalesini koruyan Mateusz Lis'in, Polonya'nın köklü kulüplerinden Lech Poznan ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Kulüpler arasındaki son görüşmelerin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması beklenirken, Göztepe'nin bu ayrılık sonrası kaleyi genç bir isimle güçlendirmeyi planladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, İran ekibi Aluminium Arak'ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Mohammad Khalifeh'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin, muhtemel bir olumsuzluğa karşı farklı kaleci adayları üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Aluminium Arak formasıyla geçtiğimiz sezon Persian Gulf Pro Ligi'nde 22 karşılaşmada görev alan Mohammad Khalifeh, kalesinde 21 gol görürken 8 maçta ise rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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