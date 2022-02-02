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Göztepe kapalı gişe oynayacak - Son Dakika

Göztepe kapalı gişe oynayacak

02.02.2022 12:49
Göztepe kapalı gişe oynayacak

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe'de taraftarlar geri sayıma geçti.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe'de taraftarlar geri sayıma geçti. Üst üste alınan 4 galibiyetin ardından düşme potasından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda futbolseverlerin Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurması beklenirken, bilet fiyatları da belli oldu. Göztepe'de birinci kategori 408.5, ikinci kategori 245, üçüncü kategori 109, dördüncü kategori 82, beşinci kategori 54.5 ve altıncı kategori 27.5 TL olarak perşembe günü satışa çıkacağı açıklandı. Pandemi koşulları yüzünden Altay taraftarının yer alamayacağı maçta kapalı gişe oynamaya hazırlanan Göztepe'de teknik ekip ve futbolcuların da oldukça moralli oldukları vurgulandı.

Sezonun ilk yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Nestor El Maestro'nun futbolcularını ekstra motive ettiği bildirildi. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Sırp teknik adamın, "Derbi maçları her zaman büyük tutkuyla beklenir ve takip edilir. Bana hangi maçı kazanmak isterseniz diye sorarsanız bu müsabakayı derim. O yüzden sahamızda müthiş bir destek alacağız. Kendimiz gibi oynayalım yeter" dediği öğrenildi. Yönetimin de Altay maçı öncesi futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmadığı, Başkan Mehmet Sepil'in takımla çok yakından ilgilendiği dile getirildi.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe kapalı gişe oynayacak - Son Dakika Spor


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