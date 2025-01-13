Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Geçti - Son Dakika
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Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Geçti

Göztepe, Kasımpaşa\'yı 5-0 Geçti

Süper Lig'in 19. hafta maçında Göztepe, evinde Kasımpaşa'yı 5-0 yenerek 31 puana ulaştı. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, galibiyetin haklı bir sonuç olduğunu belirtirken, Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Keleş ise takımlarının performansından memnun olmadıklarını dile getirdi.

13.01.2025 23:07  Güncelleme: 00:47
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SÜPER Lig'in 19'uncu hafta maçında evinde Kasımpaşa'yı 5-0 yenen Göztepe, 31 puana yükselip adını 4'üncü sıraya yazdırırken, iki takımın teknik direktörleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çok iyi bir maç çıkardıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirten Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Kesinlikle iyi geçen bir maçtı, iyi galibiyetti. Daha iyi oynayan taraf bizdik, galibiyeti hak ettik. İlk yarıda agresif ve dinamiktik. Maçtan önce Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Kasımpaşa deplasmanda kaybetmedi. Biz rakibe saygı duyduk ama biz daha iyi olan takımdık. Biz genç oyunculardan kurulan bir takımız. Ayaklarımız yere sağlam basmak zorunda. Her zaman iyi bir oyun seviyesi göstermeliyiz. Bu galibiyet her şeyin sonu gibi bir düşünceye sokamaz. Rehavete kapılmamalıyız. Kendimizi geliştirmeli, sakin olmalı ve disiplinli şekilde çalışmalıyız. Bu şekilde kendi oyunumuzu sergilemeliyiz. Taraftarı mutlu etmek zorundayız, onların mutlu olmaları çok önemli. Taraftar, bizler, bütün çalışanlar, yöneticiler birlik beraberlik içinde çalışmalıyız" diye konuştu.

'MIAMI'DEN MESSI GELMEYECEK'

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Stanimir Stoilov, "Sezon başında hedefi yüksek koydum. Bunu Göztepe ailesine ve genç futbolcularıma güvendiğim için yaptım. Yaşadığımız yolculuk sırasında şanssızlıklar yaşadık. Solet ve Fofana'nın sakatlanması gibi şanssızlıklar yaşadık. Kubilay da buna dahil. Bu oyuncuların yerini doldurmamız lazım. Minimum bir santrforu bitirmeliyiz. Elbette Miami'den Messi gelmeyecek. Bu aileyi mutlu edecek, genç ve gelişime açık bir oyuncu gelecek" yorumunu yaptı.

HAKAN KELEŞ: RAKİBİMİZ OYUNUNU KABUL ETTİRDİ

Kasımpaşa'nın çalıştırıcısı Hakan Keleş skordan dolayı çok üzüntülü olduklarını söyledi. "Bu skor bize hiç yakışmadı" diyen Keleş, "Rakibimiz bize oyununu kabul ettirdi. İyi oynadığımız periyot vardı. Maçı çevirebilirdik ancak kırmızı karttan sonra oyun disiplininden uzaklaştık. Önümüzde telafi edeceğimiz maç var. Konyaspor maçına hazırlanacağız. Rakibimiz çok hızlı hücumu kullandı. Rakibin hızlı oyununa cevap veremedik. Kaptırdığımız toplarla da rakibimiz çok etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hakan Keleş, Kasımpaşa, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Geçti - Son Dakika

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