Göztepe - Kayserispor: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe - Kayserispor: 0-0 Beraberlik

Göztepe - Kayserispor: 0-0 Beraberlik
15.02.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçta önemli fırsatlar değerlendirilemedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Janderson'un sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında ceza sahası içinde Allan'ın kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Dorukhan uzaklaştırdı.

65. dakikada Krastev'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu sağına çeken Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

79. dakikada Janderson'un sol taraftan kullandığı taç atışında ön direkte Mohammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bilal'de kaldı.

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Lis'in çeldiği topu Allan kornere gönderdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Uğur Kaan Yıldız dk. 75), Anthony Dennis (Musah Mohammed dk. 75), Novatus Miroshi, Cherni (Taha Altıkardeş dk. 90), Filip Krastev, Guilherme (Alexis Antunes dk. 56), Janderson (Arda Okan Kurtulan dk. 90)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole (Jadel Katongo dk. 46), Furkan Soyalp (Talha Sarıaslan dk. 90), Dorukhan Toköz, Laszlo Benes (Joao Mendes dk. 55), Ramazan Civelek (Mehmet Eray Özbek dk. 66), Miguel Cardoso (Fedor Chalov dk. 67), German Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Burak Kapacak, Samuel Mather, Carlos Mane, Indrit Tuci

Teknik Sorumlu: Muhammed Türkmen

Sarı kartlar: Mateusz Lis, Malcom Bokele (Göztepe), Onurcan Piri (Kayserispor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe - Kayserispor: 0-0 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NZ Poliklinik’ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi Bir buket 7 bin TL Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bir buket 7 bin TL!
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı

20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:46
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
19:05
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:39
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 21:27:10. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe - Kayserispor: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.