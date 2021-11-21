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Göztepe Kayserispor maçına hazır - Son Dakika

Göztepe Kayserispor maçına hazır

21.11.2021 14:00
Göztepe Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından şut çalışması gerçekleştiren Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Hava yoluyla Kayseri'ye gidecek sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Kerim Alıcı'nın yanı sıra cezalı Yalçın Kayan yarın forma giyemeyecek.

Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe Kayserispor maçına hazır - Son Dakika Spor


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