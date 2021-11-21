Göztepe Kayserispor maçına hazır

Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Hava yoluyla Kayseri'ye gidecek sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Kerim Alıcı 'nın yanı sıra cezalı Yalçın Kayan yarın forma giyemeyecek.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından şut çalışması gerçekleştiren Göztepeli futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Yukatel Kayserispor 'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

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