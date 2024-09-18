Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır - Son Dakika
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Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır

Göztepe, Kayserispor Maçına Hazır

Göztepe, Kayserispor karşısında galibiyet için hazırlanırken taraftarlar biletleri tüketti.

18.09.2024 12:30
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SÜPER Lig'de milli aranın ardından 5'inci haftayı bay geçiren Göztepe, pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, taraftarları heyecan sardı. İç sahada taraftar desteğiyle bu sezon yalnız 17 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi ağırlayan Göztepe'de uzun bir aradan sonra takımlarına kavuşacak futbolseverler hafta başında satışa çıkan biletleri tüketti. Sarı-kırmızılılarda gözler özellikle yeni transferler Datro Fofana, Kuryu Matsuki ve Victor Hugo'ya çevrildi. Pazartesi günü yüzlerce Göztepe taraftarının havalimanında karşıladığı Fofana'nın hazır olduğu bildirildi.

İngiliz ekibi Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan Fildişi Sahilli golcünün büyük ihtimalle karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı kaydedildi. Sakatlığından dolayı bir türlü forma giyemeyen Japon orta saha Matsuki de tamamen iyileşti. En çok merak edilen futbolcuların başında gelen 21 yaşındaki Matsuki'nin yanı sıra bir diğer orta saha oyuncusu Brezilyalı Victor Hugo da hazır hale geldi. Hem milli arayı hem de geçen haftayı boş geçen Göztepe'de sakat ve hazır olmayan futbolcuların büyük bir bölümü takıma katıldı. Kaleci Arda dışında tam kadro çalışan teknik direktör Stanimir Stoilov'un da uzun maraton öncesi eli oldukça güçlendi.

Kaynak: DHA

Victor Hugo, Kayserispor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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