İlhan Palut: "Çok değerli bir galibiyet aldık"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, deplasmanda 2-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, mücadeleyi değerlendirdi.

İlhan Palut, maçın zor geçeceğini ve Göztepe'nin önde baskı yaparak maça başladığını belirterek, "Beklemediğimiz şey ilk 15 dakikada baskıyı aşamamız oldu. Daha sonra oyunda dengeyi sağladık ve ataklar gelmeye başladı. Direkten dönen top, sonra gelen gol. Bizim takımın yere daha sağlam bastı ayaklar. Göztepe'nin ilk yarının sonunda yediği kırmızı kart ve eksik kalması bizim gibi iyi pas yapan bir takım için gerçekten avantajdı. İkinci yarı 10 dakikada Göztepe etkili bir giriş yapsa da oyunun kontrolünü elimizde tutuk. Skoru artırabileceğimiz anlar vardı, olmadı. Konyaspor çok iyi bir gününde değildi, maçın kırılma anları bizim lehimize gelişti ve buradan çok değerli bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum, Göztepe'ye de başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan Palut, maçın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Zymer Bytyqi'nin dizinde önemli bir sorun olmadığını düşündüğünü söyledi. - İZMİR