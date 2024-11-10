Göztepe, Konyaspor\'u 2-0 Geçti

Spor

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncı

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Isaac Solet, Ahmed Ildız (Dk. 74 Victor Hugo), Djalma Silva (Dk. 74 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 62 Matsuki), Fofana (Dk. 62 Juan), Romulo (Dk. 90+10 Koray Günter)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 88 Damjanovic), Guilherme, Ndao, Aleksic (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Jevtovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Keyta), Pedrinho (Dk. 82 Melih İbrahimoğlu), Kramer (Dk. 69 Umut Nayir)

Goller: Dk. 90+8 Romulo (Penaltıdan), Dk. 90+10 Matsuki) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Kramer, Dk. 86 Bazoer, Dk. 90+7 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 11 Romulo, Dk. 13 Bokele, Dk. 90+8 İsmail Köybaşı (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, uzatma bölümünde bulduğu gollerle TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Müsabakanın 61. dakikasında Fofana'nın topuk pasıyla topla buluşan Tijanic'in sol çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Slowik meşin yuvarlağı kontrol etti.

65. dakikada Juan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Matsuki'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak pası veren Juan'ın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

70. dakikada savunma oyuncularından kapılan topla buluşan Jevtovix'in şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada kaleci Lis ile Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasındaki mücadelesinin ardından hakem Muhammet Ali Metoğlu VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. Metoğlu, mücadele öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti.

90+5. dakikada ceza sahası içinde Juan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı kararı verdi. 90+8. dakikada atışı kullanan Romulo topu filelerle buluşturdu: 1-0.

90+10. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışından Matsuki'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmayı Göztepe 2-0 üstün tamamladı.