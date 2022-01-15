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Göztepe ayağa kalktı - Son Dakika

Göztepe ayağa kalktı

15.01.2022 11:08
Göztepe ayağa kalktı

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına müthiş başladı.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına müthiş başladı. İlk devreyi 15 puanla düşme hattında tamamlayan sarı-kırmızılılar yeni yılda ise bambaşka bir kimliğe büründü. İlk olarak geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'u 4-0 mağlup edip ateş hattından çıkan sarı-kırmızılılar dün de deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 yenerek taraftarını mest etti. Bu sezon ilk defa 2 maç üst üste kazanmayı başaran Göztepe, 90 dakika bitiminde büyük bir coşku yaşadı. Puanını 21'e çıkaran İzmir ekibi, kurtuluş mücadelesinde camiasına büyük umut verdi.

TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Transferde şu ana kadar kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta saha Oussama Tannane ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe, 2 futbolcuyla da her konuda anlaşma sağladı. Arjantinli forvet Franco Di Santo'yu İzmir'e getiren Göztepe yönetimi, 30 yaşındaki orta saha oyuncu su Didier Moreno'yu kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Yeni futbolcularıyla birlikte kadrosunu güçlendirecek Göztepe, yaptığı hamlelerle yüreklere su serpti. Di Santo ve Moreno'nun bu hafta içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. PAPATYA: AYAĞIMIZ YERE SAĞLAM BASACAKGöztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise alınan galibiyetlerin çok kritik olduğunu söyledi. Yeni Malatyaspor'un önemli rakiplerden biri olduğunu belirten Papatya, "Rakibimizin durumu gereği çok gergin bir ortamda önemli bir virajı, çok iyi bir şekilde geçtik. Haftalardır süren güzel oyunumuzu hak ettiğimiz 3 puanla taçlandırdık. Bu vesile ile teknik ekip ve oyuncu grubumuzu tebrik ediyorum. Ancak bu galibiyet bizi önümüzdeki sürecin ne kadar zor olduğunu ve ayaklarımızı yere daha sağlam basmamız gerektiği gerçeğini unutturmayacak" dedi. "İNANMAK BAŞARMAKTIR"Uzun lig maratonunda tüm maçların artan zorluk derecesi içinde olacağını ifade eden Talat Papatya, "İnanmak başarmaktır ve biz tüm Göztepe ailesi olarak inandığımızı herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. En önemli maç oynayacağımız ilk müsabakadır düşüncesiyle şu an bütün konsantrasyonumuzu Sivasspor maçına çevirmiş bulunuyoruz. Yeni Malatyaspor maçının ayrıntısına fazla girmek istemiyorum ama keşke iptal edilen gollerimizin nedenini anlayabilseydik. Ayrıca maçın 60'ıncı dakikasında basketbol maçlarında görmeye alıştığımız seyirciye anons uygulaması da gayet güzeldi" yorumunu yaptı. MAESTRO İLKLERİ YAŞADI

Göztepe'nin başında ilk kez seri galibiyet sevinçleri yaşayan teknik direktör Nestor El Maestro, Malatya deplasmanında çok baskılı bir futbol ortaya koyduklarını ifade etti. Sırp teknik adam, "Biz gerçekten çok iyi oynadık. Bu anlamda galibiyeti hak ettik. Kıl payı ofsayt pozisyonlarımız ve sayılmayan gollerimiz var. Lourency oyuna girdi ve golünü attı. Yeni yıla en fazla puanları toplayarak girmeyi planlıyoruz. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Göztepe, Süper Lig'in 22'nci haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe ayağa kalktı - Son Dakika Spor


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