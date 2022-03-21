Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti - Son Dakika
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

21.03.2022 16:16
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını azaltan Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek kümede kalma umutlarını azaltan Göztepe'de flaş bir gelişme yaşandı. Kulübün 2014 yılından beri başkanlığını yapan Mehmet Sepil istifa ettiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada Mehmet Sepil şu ifadelere yer verdi: "8 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır. Saygılarımla."

2014'TE DEVRALMIŞTI

Altınbaş Holding'ten devraldığı Göztepe'de 2014 yılından bu yana başkanlık yapan Mehmet Sepil döneminde İzmir ekibi, 2'nci Lig'den 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü ve 5 sezondur bu ligde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuştu. Daha önce de hisse devri iddialarının ortaya çıktığı Göztepe'de Sepil'in kulüpteki hisselerinin satışı ile ilgili görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.


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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti - Son Dakika


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