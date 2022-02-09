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Göztepe kupada tur için sahada - Son Dakika

Göztepe kupada tur için sahada

09.02.2022 11:53
Göztepe kupada tur için sahada

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'a 2-0 yenilen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş'ın konuğu olacak.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'a 2-0 yenilen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş'ın konuğu olacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Bu süreçte de maç berabere tamamlanırsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Konuk Göztepe'de sakatlığı süren golcü Adis Jahovic, İstanbul'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun sahaya as kadroyla çıkması bekleniyor. Altay yenilgisini telafi edeceklerini ifade eden Maestro, "Kupa bizim için önemli. Beşiktaş güçlü bir rakip ancak sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Taraftarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Önce Beşiktaş ardından ligde Hatayspor karşılaşmalarını kayıpsız geçip önümüze bakacağız" dedi.


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Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe kupada tur için sahada - Son Dakika Spor


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