Göztepe, lider Eyüpspor\'la kritik maça hazırlanıyor

İZMİR,

1'inci Lig'de üst üste 3 maçını yine gol yemeden kazanırken, çıktığı son 10 maçın 8'ini kalesini gole kapatarak galip tamamlayan Göztepe, lider Eyüpspor'la oynayacağı ilk yarının en kritik karşılaşmasına bileniyor. Ligde 29 puanla üçüncü sıraya tırmanıp direkt Süper Lig hattını hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 39 puanla 10 puan üzerinde yer alan Eyüpspor'u da mağlup ederek hem rakibiyle farkı eritmeyi, hem de 3 puan üstündeki ikinci Kocaelispor'u yakalamayı hedefliyor.

Eski ünlü futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı, yıldızlar topluluğu kadroya sahip Eyüpspor, bu sezon çıktığı 15 maçta 13 galibiyet alırken son 5 maçını kazanmayı başardı. İki takım arasında Gürsel Aksel Stadı'nda hafta sonu oynanması gereken karşılaşma, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası liglerin ertelenmesiyle 20 Aralık Çarşamba akşamına kaydırılmıştı. Göz-Göz geçen sezon Arda Turan'ın ilk maçında Eyüpspor'u yine evinde 1-0 yenmeyi başarmıştı.