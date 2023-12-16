 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Göztepe, lider Eyüpspor'la kritik maça hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe, lider Eyüpspor'la kritik maça hazırlanıyor

Göztepe, üst üste 3 maçını gol yemeden kazanırken, lider Eyüpspor'la oynayacağı maçı kazanarak farkı eritmeyi ve ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Göztepe, lider Eyüpspor\'la kritik maça hazırlanıyor
16.12.2023 - 11:53,  Güncelleme: 11:55
Abone Ol

İZMİR,

1'inci Lig'de üst üste 3 maçını yine gol yemeden kazanırken, çıktığı son 10 maçın 8'ini kalesini gole kapatarak galip tamamlayan Göztepe, lider Eyüpspor'la oynayacağı ilk yarının en kritik karşılaşmasına bileniyor. Ligde 29 puanla üçüncü sıraya tırmanıp direkt Süper Lig hattını hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 39 puanla 10 puan üzerinde yer alan Eyüpspor'u da mağlup ederek hem rakibiyle farkı eritmeyi, hem de 3 puan üstündeki ikinci Kocaelispor'u yakalamayı hedefliyor.

Eski ünlü futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı, yıldızlar topluluğu kadroya sahip Eyüpspor, bu sezon çıktığı 15 maçta 13 galibiyet alırken son 5 maçını kazanmayı başardı. İki takım arasında Gürsel Aksel Stadı'nda hafta sonu oynanması gereken karşılaşma, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası liglerin ertelenmesiyle 20 Aralık Çarşamba akşamına kaydırılmıştı. Göz-Göz geçen sezon Arda Turan'ın ilk maçında Eyüpspor'u yine evinde 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Arda Turan, Eyüpspor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, lider Eyüpspor'la kritik maça hazırlanıyor - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:47 İran, İsrail casusunu idam etti
10:43 Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan hakkındaki eleştirilere yanıt: Babam zengin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:27:00. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe, lider Eyüpspor'la kritik maça hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement