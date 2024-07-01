Göztepe, Nazım Sangare\'yi kadrosuna kattı

Spor

Göztepe, son olarak F. Karagümrük forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva ile 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaac Solet'i transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de sağ bek bölgesine bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, son olarak F. Karagümrük forması giyen Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "1994 doğumlu defans oyuncusu Nazım Sangare ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR