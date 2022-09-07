Türkiye U19 Milli Takımı, 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan 'da UEFA U19 Avrupa Şampiyona Eleme Turu maçları oynayacak. Maçlar öncesinde aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Aday kadroda Göztepe'nin stoperi Emir Ortakaya da yer aldı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'de Emir'e milli davet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.