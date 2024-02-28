Göztepe\'nin Cezayirli futbolcusu Billel Messaoudi, 3 gol ve 5 asistle dikkat çekiyor

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Göztepe'nin Cezayirli futbolcusu Billel Messaoudi, Trendyol 1. Lig'de bu sezon süre aldığı 726 dakikada 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Göztepe'nin sezon başında Belçika ekibi KV Kortrijk'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı 26 yaşındaki kanat oyuncusu Billel Messaoudi, yaşadığı sakatlıklara rağmen gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Cezayirli futbolcu, Tuzlaspor (1 asist), Giresunspor (2 asist), Eyüpspor (1 gol, 1 asist), Altay (1 gol) ve Adanaspor (1 gol, 1 asist) maçlarında toplam 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Billel Messaoudi, Göztepe formasıyla bu sezon 14 maça çıkarak 726 dakika süre aldı.

Öte yandan 8 gole doğrudan katkı vererek bu alanda takımdaki en başarılı isim olan Messaoudi'yi 7'şer gole doğrudan etki eden Kenneth Mamah ve Yalçın Kayan takip ediyor.

Stoilov, Messaoudi'yi tekrar 11'in değişilmez ismi yapacak

Son olarak 2 ay önce oynanan Eyüpspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Messaoudi, 1 gol, 1 asistlik katkı yaptıktan sonra maçın 26. dakikasında sakatlanıp yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bırakmıştı. Yaşadığı sakatlıktan sonra yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli oyuncu, iyileşip sahalara dönse de, Bulgar teknik direktör, Adanaspor maçına kadarki süreçte 26 yaşındaki futbolcuyu müsabakaların son yarım saatlik bölümünde oyuna alarak hazırladı. Aylar sonra Adanaspor karşısında ilk 11'de şans bulan Messaoudi, gösterdiği performansla teknik ekip ve taraftarları memnun etmeyi başardı. Stoilov'un, Billel Messaoudi'yi tekrar 11'in değişilmez ismi yapması bekleniyor. - İZMİR