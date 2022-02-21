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Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika

Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi

21.02.2022 23:41
Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi

Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin hocası Nestor El Maestro, maçtan sonra ağır sözler söyledi. Maestro'nun ifadelerinin tercüman tarafından hafifletildiği belirtildi. Maestro'nun, "Türk futbolu adına utanıyorum. Bu ligin bir parçası olmaktan utanıyorum" ifadelerini kullandıktan sonra basın toplantısında "Duygusal yaklaşmış" olabilirim açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper 26. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Göztepe'de sinirler gerildi. Göztepe'nin hocası maçın ardından hiç unutulmayacak sözlere imza attı.

"BU TAKIMA HOCA OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Teknik Direktör Nestor El Maestro, "Zorlu bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum; ancak bugün Türk futbolu adına utanç duydum. Bu ligin bir parçası olmaktan utanıyorum" diye konuştu.

"DUYGUSAL KONUŞMUŞ OLABİLİRİM"

Maestro basın toplantısında yayıncı kurulşa verdiği demeçle ilgili ise "Dört penaltı kararı vardı maçta. Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil ama bizim penaltılarımız çok net. Oyuncuların ellerinin vücutlarından 2 metre açıkta olduğu ve ellerine çarparak oluşan penaltı pozisyonu var. Onların penaltılarını isterseniz siz değerlendirin. Belki maç sonrası duygusal tepkiler vermiş olabilirim. Farklı düşünceleri olan insanlardan da özür dileyebilirim, onların kararlarına da saygı duyarım ama benim için böyle bir şeyi kabul etmek gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Göztepe'nin hocası hemen çark etti! 'Türk futbolundan utanç duyuyorum' sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
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