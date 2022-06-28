Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!

Belçika Ligi ekibi Westerlo, Süper Lig'e veda eden Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

HALİL AKBUNAR'IN DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

TRT Spor'da yer alan habere göre, Transferde adı sıkça Trabzonspor ile anılan Halil Akbunar'a Westerlo ilgi gösteriyor. Halil Akbunar, Göztepe formasıyla toplam 310 maça çıktı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 49 gol kaydetti, 52 de asist yaptı. Halil'e 3.5 milyon euro değer biçiliyor.

BELÇİKA LİGİ EKİBİ İRFAN CAN EĞRİBAYAT'I DA İSTİYOR

Belçika ekibinin bir diğer hedefi ise kaleci İrfan Can Eğribayat. Yine bordo-mavili takıma transfer olacağı konuşulan ve Göztepe'de kalmak istemeyen 23 yaşındaki eldiven de Westerlo'nun radarında. İrfan Can, Göztepe kalesini 67 maçta korumuştu. Genç kalecinin Transfermarkt verilerine göre değeri 2 milyon euro civarında.