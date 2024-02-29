Göztepe\'nin orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, son 4 maçta 4 gol attı

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Göztepe'nin orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, sarı-kırmızılı formayla ligde oynadığı son 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha, ligin son 4 haftasındaki Altay (2), Bandırmaspor (1) ve Adanaspor (1) müsabakalarında toplam 4 gol üretti. Bu sezon Trendyol 1. Lig'de Göztepe formasıyla 7 gole ulaşan ve kariyer sezonunu yaşayan Kayan, takımının da en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Yalçın Kayan'ı 5 gollü Kenneth Mamah ve 3'er gollü Taha Altıkardeş, Billel Messaoudi ve Ahmed Ildız takip ediyor. - İZMİR