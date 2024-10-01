Göztepe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi - Son Dakika
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Göztepe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Göztepe\'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Göztepe, Samsunspor'a kaybederek 5 ay 25 günlük mağlubiyet yaşamadan ilerlediği seriyi sonlandırdı.

01.10.2024 10:28
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a mağlup olarak 5 ay 25 günlük aradan sonra yenilgi yaşadı.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe'nin, uzun süredir devam eden kaybetmeme serisi Samsunspor karşısında sonlandı. Lige iddialı bir başlangıç yaparak ilk 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile golsüz, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. 7. haftaya kadar mağlubiyet almadan ilerleyen Göztepe, bu hafta Samsunspor'a mağlup olarak hem sezonun ilk yenilgisini aldı hem de 5 ay 25 günlük aradan sonra kayıp yaşamış oldu.

İzmir ekibi, bir önceki mağlubiyetini ise 1. Lig'de oynadığı dönem yine bir deplasmanda Kocaelispor maçında almıştı.

Öte yandan Samsunspor müsabakasında alınan kötü sonuçtan sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un savunma hattında değişikliğe gideceği ifade edildi. Sakatlıkları bulunan Koray, Nielsen ve Miroshi'nin yokluğunda savunma üçlüsünü 2 haftadır Taha, Heliton ve Bokele'den oluşturan Bulgar çalıştırıcının beklerde rotasyon yapacağı öğrenildi.

Miroshi'nin hazır olması durumda Bokele'nin yerine ilk 11'e girmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Futbol, Güncel, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Yenilmezlik Serisi Sona Erdi - Son Dakika

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