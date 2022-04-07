Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor? - Son Dakika

Beşiktaş, yeni sezon transfer planlaması kapsamında listesine yerli-yabancı birçok ismi aldı. Sabah'taki habere göre; Bu doğrultuda kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin iki önemli ismi Halil Akbunar ve Atınç Nukan da yakın takipte.

KANAT VE STOPER

Yeni sezonda Gökhan Töre ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, devre arasında anlaştığı Yeni Malatyalı Mustafa Eskihellaç'tan yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçmişti. İki kanatta da oynayabilen bir oyuncu üstünde duran siyah-beyazlılar, şimdi de Göztepe'nin 28 yaşındaki kaptanı Halil ile ilgileniyor.

KAAN VE ABDÜLKERİM

Stoper için de öncelik Hellas Verona'dan Koray Günter'e verilirken, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı diğer adaylar. Ancak kalacak- gidecek futbolcuların durumuna bağlı olarak bu bölgeye iki takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, Göz Göz'ün tecrübeli stoperi Atınç Nukan'ı da listeye dahil etti. 28 yaşındaki defans, Beşiktaş altyapısından yetişmişti. İki futbolcu için de sezon bitimi teklif yapılacak.