Göztepe orta sahadan verim alamadı, 6 maçta 3 puanla 17. sırada kaldı - Son Dakika
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Göztepe orta sahadan verim alamadı, 6 maçta 3 puanla 17. sırada kaldı

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Göztepe orta sahadan verim alamadı, 6 maçta 3 puanla 17. sırada kaldı
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Süper Lig'de 6 maçta galibiyet alamayan Göztepe, 3 puanla 17. sırada ve 12 Ekim Pazartesi deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan Dennis'in yokluğunda Matos ve Anjorin bekleneni veremezken, Rhaldney 6 maçta 419 dakika alıp 1 gol attı.

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, orta sahadan bir türlü verim alamadı. Geride kalan 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde edip galip gelemeyen, 3 puanla 17'nci sıraya adını yazdıran sarı-kırmızılılar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i çok aradı. Sarı-kırmızılılarda adeta dinamo görevi gören Dennis'in gitmesinin ardından Göztepe, İngiliz orta saha oyuncuları Alex Matos ve Tino Anjorin'i transfer etti.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında Portekiz ekibi Alverca'da kiralık olarak oynayan Brezilyalı oyuncu Rhaldney de takıma döndü. Matos ve Anorjin şu ana kadar istikrarı yakalayamazken, teknik direktör Stanimir Stoilov, Dennis'in yokluğunu Rhaldney ile doldurmaya çalıştı. 27 yaşındaki futbolcu 6 maçta da görev aldı. Rhaldney, 4 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken, 419 dakika süre aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Matos ve Anorjin ise 6 maç sonunda bekleneni veremedi.

Kaynak: DHA
Birleşik Arap EmirlikleriEyüpsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Göztepe orta sahadan verim alamadı, 6 maçta 3 puanla 17. sırada kaldı - Son Dakika
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