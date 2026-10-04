Göztepe orta sahadan verim alamadı, 6 maçta 3 puanla 17. sırada kaldı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 12 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, orta sahadan bir türlü verim alamadı. Geride kalan 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde edip galip gelemeyen, 3 puanla 17'nci sıraya adını yazdıran sarı-kırmızılılar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i çok aradı. Sarı-kırmızılılarda adeta dinamo görevi gören Dennis'in gitmesinin ardından Göztepe, İngiliz orta saha oyuncuları Alex Matos ve Tino Anjorin'i transfer etti.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında Portekiz ekibi Alverca'da kiralık olarak oynayan Brezilyalı oyuncu Rhaldney de takıma döndü. Matos ve Anorjin şu ana kadar istikrarı yakalayamazken, teknik direktör Stanimir Stoilov, Dennis'in yokluğunu Rhaldney ile doldurmaya çalıştı. 27 yaşındaki futbolcu 6 maçta da görev aldı. Rhaldney, 4 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkarken, 419 dakika süre aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Matos ve Anorjin ise 6 maç sonunda bekleneni veremedi.