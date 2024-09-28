Göztepe, Samsunspor\'u İlk Yarıda Geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Samsunspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ntcham'ın şutunu kaleci Lis, parmaklarının ucuyla köseden çıkartarak kornere çeldi.
13. dakikada Göztepe'nin sol kenardan kullandığı kornerde, Zeki Yavru kafasıyla yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. 0-1
28. dakikada Bola'nın soldan kestiği ortaya iyi yükselen Marius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
41. dakikada sağ kenardan ceza sahsına giren Ramula'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın solundan filelere gitti. 1-2
Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Gaetan Laura, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Halil, Celil, Muja, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Soner Gönül, Ercan, Yunus
Teknik Direktör: Thomas Reis
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Malcom Mputu, Ogün Bayrak, Djalma Silva, Junior Dennis, Isaac Solet (Matsuki dk. 5), Doğan Erdoğan, Ramulo Cruz, Juan da Silva
Yedekler: Arda, Emircan, İsmail, Nazım, Hugo, Ahmed, Tijanij, Fofana
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Marius (dk. 28) (Samsunspor), Zeki Yavru (dk. 13 k.k.), Ramulo (dk. 41) (Göztepe) - SAMSUN
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