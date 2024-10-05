Göztepe, Sivasspor'u 3-2 Yenerek Öne Geçti

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Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Net Global Sivasspor karşısında skorun 2-0'dan 2-2 olmasını engelleyemeyen Göztepe, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-2 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, ilk 10 dakikada Romulo Cardoso ve Isaac Solet'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 55. ve 57. dakikalarda Uğur Çiftçi ve Queensy Menig'le goller bulan Net Global Sivasspor 2-2 eşitliği sağladı. 90+4. dakikada David Fofana ile bir gol daha bulan Göztepe müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 öne geçtiği müsabakada Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe, Sivasspor karşısında 2-0 üstünlüğünü koruyamasa da karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekipte Isaac Solet ve David Fofana ilk gollerini atarken, Romulo 4. golüne ulaştı.

Bu sezon 3. galibiyetini alan Göztepe puanını 12'ye çıkardı. Net Global Sivasspor ise 8 puanda kaldı.

Göztepe'de bu sezon 4. kez sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Anthony Dennis, 9. haftadaki İkas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.