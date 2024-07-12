Göztepe, Slovenya kampında çift antrenman yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya kampını çift antrenmanla sürdürdü.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılı futbolcular teknik direktör Stanimir Stoliov yönetiminde sabah pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanının ilk bölümünde duran top organizasyonları yapan Göztepeli oyuncular, taktiksel oyunla idmanı tamamladı.
İzmir temsilcisi, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 14.00'te İngiltere'den Charlton Athletic ile Kranjska Gora'da karşılaşacak.
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