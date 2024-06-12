Göztepe Spor Kulübü 99. yaşını kutluyor

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(İZMİR)- Göztepe Spor Kulübü CEO'su Kerem Ertan, kulübün 99'uncu yaş kutlamaları, Gürsel Aksel Stadı ve Göztepe Müzesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertan, statta kapasite artırımı için hazır olduklarını ve onay beklediklerini söyledi.

Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Göztepe Spor Kulübü CEO'su Kerem Ertan, kulübün 14 Haziran'da yapılacak kutlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertan, "14 Haziran'da 99'uncu yaşımızı kutlayıp 100 yaşından gün almaya başlayacağız. Sahilde toplanacağız. Saat 22.00'ye, ilk işaret fişeğinin atılışına kadar bir DJ performansı olacak. Katılımı artırmak için elimizden geleni yapacağız. Saat 22: 00'da meşale gösterisinden sonra saat 22: 15'de bir havai fişek gösterimiz olacak ardından da Levent Yüksel konseri başlayacak. Hep birlikte eğleneceğiz. Herhangi bir taşkınlığa, tatsız olaya mahal vermeyeceğiz. Çünkü bu aynı zamanda Süper Lig'te Göztepe'nin bir kez daha camiasını ve taraftarının gücünü tüm Türkiye'ye haykıracağız, ilgiyle izlenen bir gün olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'ye örnek olacak şekilde on binlerce kişiyle kutlama yapacağız. Bu konuda tüm hazırlıklar yapıldı. Güzel bir akşamı hep birlikte idrak ederiz" dedi.

Gürsel Aksel Stadı'nda deplasman tribünün duvarlarının yükseltileceğini belirten Ertan, şunları söyledi:

"Deplasman tribünün duvarlarını yükseltiyoruz. Orayı bir oda haline dönüştürüyoruz, federasyonun bize vermiş olduğu kısıtlamalar ölçüsünde. Yan yüzeylerini ve sahaya bakan tarafını yükseltiyoruz. Ağı yukarı alacağız, ağa çok müdahale ediliyor. Müzik ve ses sisteminde tüm geliştirmeleri yapacağız. Kuzey tribününde farklı yapı olacak. Şu anda ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. Ailelerimiz için, yayıncı kuruluş için düzenlemelerimiz var. Stadımızda temel bir eksiklik yok. Bizim için engelli taraftarımız göz ardı edemeyeceğimiz kadar önemli. Bizim toplam stat kapasitesinden dolayı yönetmelikler gereği 95 kişi kadar engelli tribün kapasitemiz var. Engelli kardeşlerimiz için girişimiz, turnikemiz ve asansörümüz ayrı. Neden engelli kombinesi yapmıyoruz, fırsat eşitliğine ters olacak. Binlerce engelli kardeşimiz var. Sadece 95 kombine satarsak, diğer engelli kardeşlerimize haksızlık yaparız. Ayakta seyirci düzenlemesini bakanlıktan gelecek onayın ardından yapılacak. Karar gelirse 8 bin kişi kapasite alacak. Kale arkalarımız 4 bin kişilik. Onay çıktıktan sonra her şeyimizle kale arkalarındaki kapasite artırımı için hazırız."

Göztepe Müzesi açılıyor

Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda yeniden inşa edilen Göztepe Müzesi'nin kulübün 99'uncu kuruluş yılında 14 Haziran Cuma günü ziyarete açılacağını da ifade etti. Ertan, "Müzemizi 99'uncu yaşımızda ziyarete açıyoruz. Müzenin en önemli özelliği camiamızın katılımıyla, bağışlarla yaptık bu müzeyi. İnşallah ilerleyen senelerde bu müzeyi daha büyük metrekareye, daha iyi yerlere taşırız. Ama şu anda ana önceliğimiz Mithatpaşa'daki biraz kötü fiziki koşullara sahip yerden çıkarmak. Burada stat turunu başlatmak. Stat turunun bir parçası müze olması gerekiyor. 14 Haziran Cuma günü ilk okul ziyaretimizle birlikte müzemizi açıyoruz. Dijital bir müze göreceksiniz. Tüm basılı materyalleri dijitale aktardık. Sportif başarılarımızı sergileyeceğiz" diye konuştu.