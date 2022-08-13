Maç öncesinde Bolu'ya gelen Göztepe, bir süredir hazırlıklarını burada sürdürüyordu. Bugün sabah saatlerinde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, antrenmanda ısınmanın ardından şut ve taktiksel oyun çalışması yaptı. İzmir temsilcisi, bu antrenmanla berabere maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Sakarya, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göztepe'de Sakaryaspor maçı hazırlıkları tamam - Son Dakika

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