Göztepe, Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe, Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olacak

26.02.2022 09:46
Göztepe, Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'deki son 3 maçından puan çıkaramayan Göztepe, 27. hafta mücadelesinde yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'deki son 3 maçından puan çıkaramayan Göztepe, 27. hafta mücadelesinde yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak GZT Giresunspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Ligde üst üste 4 maçını kazandıktan sonra art arda 3 müsabakada sahadan yenilgiyle ayrılan 27 puana sahip Göztepe, düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde yer alıyor.

Göztepe'de cezalı Adis Jahovic yarın forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic ile Dzenan Burekovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yenen GZT Giresunspor, 1976-1977 sezonundan sonra döndüğü Süper Lig'de 25 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

YORUMLAR
500
Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor Göztepe, Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor Göztepe, Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig, Cüneyt Çakır, Giresunspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Zelenski yeni güne yeni videoyla başladı: Buradayım!
09:39 Polisten kaçarken direğe çarptı, mahalleyi elektriksiz bıraktı
09:37 Bursa'da öyle bir kaza yaşandı ki, 7 milyonluk Ferrari hurdaya döndü!
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
08:55 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya kreşlere saldırıyor, çocuklar da mı Neonazi?
08:32 Songül Karlı "göğüs çatalı" kuralını takmadı, kostümüyle İbo Show'a damga vurdu
08:28 Onlar savaşın çocukları! Bir bebek gözlerini dünyaya Kiev Metrosunda açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 09:52:49. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe, Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement