Göztepe\'nin kaptanı İsmail Köybaşı: \'Bunlar yeni hayallerin başlangıcı\'

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Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin takım kaptanı İsmail Köybaşı, "Bunlar yeni hayallerin başlangıcı diye düşünüyorum, çok daha iyi şeyler yapacağına eminim." dedi.

İsmail Köybaşı, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezonu başarısızlıkla tamamlamalarının ardından bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi başaracaklarına inandıklarını belirtti.

Bu başarının anlık olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Uzun metrajlı bir başarı diye düşünüyorum. Hiçbir şey kolay değildi inanın buna. Ama böyle daha anlamlı ve daha güzel. Her şeyiyle her bir paydaşıyla mükemmel bir organizasyonun futbolcularıyız." dedi.

İsmail Köybaşı, sadece Süper Lig'e yükselmediklerini aynı zamanda ülkenin sempatisini de kazandıklarını belirterek, "Buraya gelmeden önce, buranın büyüklüğünü biliyordum ama buraya geldikten sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Bunu geçen gün de söyledim, hala söylüyorum, hep söyleyeceğim. Çünkü çok değerli, tarihiyle her bir branşıyla bütünleşmiş, kültürüne önem veren ve bunu kaybetmemek için elinden geleni veren bir yapı var. Bu çok değerli yapının bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Taha Altıkardeş: " Süper Lig'de kalıcı bir şekilde devam etmek istiyoruz"

Göztepeli futbolculardan Taha Altıkardeş de Süper Lig hedefiyle başladıkları sezonda çok iyi çalıştıklarını belirterek, "Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarlarımızla birlikte bu anı yaşadık. Hepimiz için çok gurur verici bir an oldu. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı bir şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmed Ildız: "Bu takım zaten Süper Lig'de olmayı her türlü hak ediyor"

Sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Ildız ise bir sezon boyunca ortaya koydukları emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.

Göztepe'ye transfer sürecinde şampiyonluk için bir takım kurulduğunu bildiklerini kaydeden Ahmed Ildız, şöyle konuştu:

"Biz de buna inandık. Taraftarlarımız da bize buna inandırdı. Onlardan da Allah razı olsun. Hiçbir maçta biz yalnız yalnız bırakmadılar, her zaman desteklerini yanımızda hissettik. Sonuçta şampiyon olduk. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Bu takım zaten taraftarıyla, camiasıyla, şehriyle Süper Lig'de olmayı her türlü hak ediyor. İnşallah seneye de Süper Lig'de başarılı oluruz."

Kenneth Obinna Mamah da Göztepe'nin Süper Lig'de olmayı hak ettiğini belirterek, "Süper Lig'deyiz ve bizi sene boyunca muhteşem destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Elbette Süper Lig'e sadece çıkmak için çıkmadık. Orada da çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Umarım çok başarılı olur ve ileride Şampiyonlar Ligi'ne de katılırız." değerlendirmesinde bulundu.