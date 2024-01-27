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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Çorum FK maçı iyi geçti - Son Dakika
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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Çorum FK maçı iyi geçti

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK ile oynanan maçın ardından yapılan basın toplantısında, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve maçın iyi geçtiğini belirtti. Stoilov, sakat oyuncuların fazlalığına rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Çorum FK maçı iyi geçti
27.01.2024 - 19:45,
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK maçının ardından "İyi bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1 Lig'inn 20. haftasında Göztepe, deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendilerinin büyük bir mücadele ortaya koyduklarını, ancak Çorum FK'nın da iyi bir performans sergilediğini belirtti. Kadroda çok fazla sakat oyuncu olduğunu dile getiren Stoilov, "Orta saha oyuncularımız bugün forvet olarak önde oynadı. Forvet oyuncularımızdan bir tanesi hasta, bir tanesi de sakat. Bugün realistik bir sonuç gerçekleşti diye düşünüyorum. İyi bir maç oldu" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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