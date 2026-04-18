Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'dan Değerlendirme

18.04.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stoilov, Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta oyunlarından memnun olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Oyunun geneline baktığımda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Maçın sonlarında kazanmaya çok yaklaştıklarını belirten Stoilov, "Oyunun geneline baktığımda bugünkü oyun şeklimizden memnun değilim. Çünkü bizim oyun tarzımız kesinlikle bu değil. Organizasyon, öz güven, hırs... Tüm bunlarda çok daha iyi olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Stoilov, buldukları erken gol sebebiyle maçın ilerleyen dakikalarında skoru koruma içgüdüsüyle hareket etmiş olabileceklerine değinerek, "Maçın ikinci yarısında yakaladığımız 1 gol pozisyonu var. Bizim oyun tarzımız bu değil. Kocaeli daha sonra baskılı oynadı ve maçın sonunda beraberliği yakaladı. Aslında daha önce oynadığımız maçlara baktığımızda çok daha iyi seviyeler gördük, iyi şeyler sergiledik ve başarılı oyunlarla galibiyetler aldık. O yüzden bir an önce bu seviyeye geri dönmemiz gerekiyor. Yensek de yenilsek de bir oyun tarzımız var ve bunu sahada sergilemeliyiz." diye konuştu.

Bir basın mensubunun penaltı kararlarıyla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine Stoilov, hakem kararlarının kulüplerin geleceğini belirlediğini kaydetti.

Stoilov, bu tarz konularla ilgili konuşması gereken kişilerin değerlendirmede bulunması gerektiğine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Bu kesinlikle benim işim değil. Ama biz orada bu kararın verilmesinde belki de bir bahane, neden sunmuş olduk. Hakemlerin, verdikleri her kararın, kulüpler adına, kulüplerin gelecekleri adına ne kadar belirleyici ve önemli olduğunu bilmeleri ve kararlarını verirken de yüzde 100 emin olmaları gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 21:50:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.