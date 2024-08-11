Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İlk maç sıkıntıları fırsat oldu

Spor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu. Bunların üzerine çalışacağız ve takım olarak çok daha iyi olmak için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Stoilov, Corendon Airlines Antalya Stadı'nda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hava şartları nedeniyle çok zor bir maç olduğunu söyledi.

İki takımın da sahada en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Stoilov, "İki takımda iyi futbol oynamaya çalıştı. Antalyaspor topa daha fazla sahip oldu ancak biz daha fazla gol pozisyonu bulduk. Gole çeviremedik. İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu. Bunların üzerine çalışacağız ve takım olarak çok daha iyi olmak için her şeyimizi vereceğiz." diye konuştu.