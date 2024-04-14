Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ikinci yarıdaki oyundan memnun olmadığını vurgulayarak, "Bugün istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Kendi istediğimiz üst seviye futbolumuzu sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarda golü bulmadıydık. İkinci yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim. Bunu söylemeliyim. Ayrıca çok fazla zaman geçirildi. Rakip oyuncular çok fazla zaman geçirdi. Biz bu durumun kimseye fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Ligde henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız ve Süper Lig'e çıkma konusundaki isteğimizi sahaya yansıtacağız" diye konuştu.
Bir üst lige 1. veya 2. olarak çıkmanın farklı olmadığını söyleyen Stoilov, "Rakibimiz Eyüpspor zaten çıkmayı garantiledi. Bizim öncelikli düşüncemiz Süper Lig'e çıkmak. Taraftar ve camia olarak hedefimiz bu. Göztepe çok büyük bir kulüp. Tek hedefimiz bir üst lige çıkıp orada mücadele etmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İkinci yarıdan memnun değilim - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?