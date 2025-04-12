Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'un Açıklamaları - Son Dakika
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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'un Açıklamaları

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov\'un Açıklamaları

Stoilov, Konyaspor mağlubiyetinin ardından hayal kırıklığı yaşadığını belirtti ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

12.04.2025 19:02
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Konyaspor'a mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "2 aydır aslında çok benzer senaryolarla oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bundan dolayı gerçekten üzgünüm" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Şu anda gerçekten istediğimiz sonucu alamadığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ben aslında futbolda böyle bir şanssızlığın bile olduğuna inanmıyorum ama maalesef biz bunu yaşıyoruz. Bugün de rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra biz 2 kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık. Fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. 2 aydır aslında çok benzer senaryolarla oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bundan dolayı gerçekten üzgünüm. Her zaman söylediğim gibi geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını yapmak lazım, bunu da oyuncularıma söylüyorum. Eğer sonuçlar gelmiyorsa istediğimizi almak için tek yol daha fazlasını vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

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