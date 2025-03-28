Göztepe Trabzonspor Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İkinci bölümde taktiksel oyun yapılarak antrenman sona erdi.
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