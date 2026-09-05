Göztepe transfer döneminde 9 futbolcu aldı, 12 oyuncuyla yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu yaz transferinde 9 futbolcu aldı, 12 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transferinde kadrosunu güçlendirmek için çeşitli hamleler yaptı.

Geçen sezon kadroda bulunan isimlerden kaleci Lis'i Polonya ekibi Lech Poznan'a gönderen Göztepe, orta saha oyuncularından Anthony Dennis'i de Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya yolladı.

Sözleşmesi biten Heliton ile yollar ayrılırken, Musah Mohammed Sivasspor'a bonservisiyle gönderildi.

İzmir ekibi Amin Cherni'yi Fransa'nın Nantes, Guilherme Luiz'i Polonya'nın RKS Radomiak Radom, Jeh'i Sırbistan'ın Partizan ekibine kiraladı.

Kiralık sözleşmesi biten Bulgar oyuncu Filip Krastev ile sözleşme uzatmayan Göztepe'de İsmail Köybaşı futbola veda etti.

Göztepe, Uğur Kaan Yıldız'ı Kocaelispor'a, Ekrem Kılıçarslan'ı da Muğlaspor'a gönderdi, İzzet Furkan Malak'ı da Aliağa FK'ya kiraladı.

Tansfer sezonunu 9 isimle tamamladı

İzmir temsilcisi, yeni sezona ise 9 transferle başladı.

Kalesini Gürcü Luka Gugeshashvili ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, defansa ise Gambiyalı savunma oyuncusu Noah Sonko Sundberg'i transfer etti.

Orta sahaya İngiliz oyuncular Alex Matos ve Tino Anjorin'i alan Göztepe, sol bek için ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Richard Akkonor ile kadrosuna kattı.

İzmir ekibi hücum bölgesi için ise İrlandalı Sinclair Armstrong, Brezilyalı Andre Henrique ile Gökdeniz Bayrakdar ve Bekir Turaç Böke'yi aldı.

3 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik

Göztepe, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 3 karşılaşmadan 2 mağlubiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gençlerbirliği ve Galatasaray'a yenilirken, Samsunspor ile berabere kaldı.

Göztepe, ligin 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.