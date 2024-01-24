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Göztepe, Turgay Gemicioğlu ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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Göztepe, Turgay Gemicioğlu ile görüşmelere başladı

Göztepe, transfer atağını sürdürüyor. Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 Sofya'dan Brazilyalı stoper Heliton'la sözleşme imzalayan Göztepe, şimdi de gurbetçi orta saha Turgay Gemicioğlu ile görüşmelere başladı.

Göztepe, Turgay Gemicioğlu ile görüşmelere başladı
24.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
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Onur ATIŞ/ İZMİR,

1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor'u deplasmanda 2-1, evinde de Ümraniyespor'u 4-1 yenerek Süper Lig potasında yoluna devam eden Göztepe, transferde atağa kalktı. Ara dönemde Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli orta saha Lundqvist ile Bulgaristan tüemsilcisi CSKA 1948 Sofya'dan Brazilyalı stoper Heliton'la sözleşme imzalayan Göztepe, gurbetçi orta saha Turgay Gemicioğlu ile de görüşmelere başladı.

Son olarak Avusturya Ligi takımlarından SK Austria Klagenfurt'un formasını giyen 27 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı kaydedildi. Bu sezon Avusturya Bundesliga'da Klagenfurt'ta 16 maça çıkan Turgay, 777 dakika forma giydi. Deneyimli orta saha oyuncusu geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti. Turgay, Kasımpaşa forması ile Süper Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada görev yaptı.

Kaynak: DHA
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Bulgaristan, Sakaryaspor, Avusturya, Norveç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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