Göztepe, Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Göztepe ile TFF 3. Lig temsilcisi Kahta 02 Spor yarın İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Göztepe-Kahta 02 Spor karşılaşmasında hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Göztepe'de yarın fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin bu turdan itibaren katıldığı kupada Kahta 02 Spor ilk 3 turda Karaman Belediyespor, Hacettepe ve Etimesgut Belediyespor'u saf dışı bıraktı.
Kaynak: AA
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