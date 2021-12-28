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Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek - Son Dakika

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

28.12.2021 09:22
Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Göztepe, bir önceki tur Kahta 02 Spor'u, Yılport Samsunspor ise 3. turdan katıldığı organizasyonda Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Uşakspor'u saf dışı bıraktı.

Türkiye Kupası'nda 3. kez eşleşen iki takımdan Göztepe, 1966-1967'de yarı finalde ve 2000-2001'de 3. turda rakibini elemişti.

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Türkiye Kupası, Samsunspor, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek - Son Dakika
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