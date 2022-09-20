Göztepe ve Altay en az gol atan takımlar oldu - Son Dakika
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Göztepe ve Altay en az gol atan takımlar oldu

20.09.2022 11:42
Göztepe ve Altay en az gol atan takımlar oldu

Süper Lig'de geçen sezon birlikte küme düşen Göztepe ve Altay, ilk 6 hafta itibarıyla Spor Toto 1'inci Lig'de de istedikleri seviyeyi yakalayamadı.

Süper Lig'de geçen sezon birlikte küme düşen Göztepe ve Altay, ilk 6 hafta itibarıyla Spor Toto 1'inci Lig'de de istedikleri seviyeyi yakalayamadı. Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kalan ve takviye yapamayan Altay ve Sport Republic şirketinin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini satın aldığı Göztepe ligin en az gol atan iki takımı oldu. Göztepe ve Altay 6 karşılaşmada sadece 4'er kez gol sevinci yaşadı. Göztepe bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 8 puan toplayıp milli araya 11'inci sırada girdi. Altay ise oynadığı 6 maçta 1 kez kazanabilirken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet eldip 5 puanla 15'inci basamakta yer aldı.

Göztepe, ligde ilk 6 haftada Sakaryaspor ve Altınordu'yu 1-0 yendi. Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Bandırmaspor 2-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalıp, Boluspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Altay ise ilk 3 sınavında Samsunspor'a 2-0, Pendikspor'a 1-0, Ankara Keçiörengücü'ne de 3-1 yenildi. İlk puanını 4'üncü hafta Adanaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle alan Altay, 5'inci hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na lider gelen Bodrumspor'u 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar son maçında ise Yeni Malaytaspor'la 0-0 berabere kaldı. İki İzmirli gol yollarında ise etkisiz kalarak skor üretmekte çok zorlandı.


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Kaynak: DHA

Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe ve Altay en az gol atan takımlar oldu - Son Dakika

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