Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Süleyman Özay, Mehmet Salim Mazlum,
Göztepe: Lis, Nielsen, Bokele, Heliton, Furkan Bayır, İsmail Köybaşı, Dennis, Miroshi, Matsuki, Juan, Romulo
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Claro, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Tayfur Bingöl, Emra Akbaba, Yalçın Kayan, Ampem, Emre Mor, Thiam,
Sarı kartlar: Dk. 6 Nielsen, Dk. 33 Matsuki (Göztepe), Dk. 24 Claro, Dk. 35 Thiam, Dk. 44 Emre Mor, (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Göztepe-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
13. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Umut Meraş'ın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine çeldi. Burada topla buluşan Emre Mor'un çevirdiği topa yeniden hareketlenen Thiam'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada Göztepe atağında topla buluşan Romulo'nun pasında Juan, rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Ceza sahası sağ ön çizgisi önünden İsmail Köybaşı'nın yerden uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Berke Özer, çıkardı.
45+2. dakikada Göztepe hücumunda Dennis'in pasında ceza sahasına giren Romulo'nun çaprazdan sert şutunda top kaleci Berke Özer'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Öte yandan, maç öncesinde dün play-off finalinde İBB Spor'u 3-2 yenerek 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Göztepe Kadın Voleybol Takımı, kupayla birlikte sahada tur atıp taraftarı selamladı.
Son Dakika › Spor › Göztepe ve Eyüpspor İlk Yarıda Berabere - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?