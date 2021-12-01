Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasındaki gerilim, disiplinlik oldu. TFF, iki kulübün futbolcularını PFDK'ya sevk etti. Gözlemci, soyunma odası koridorlarında kavga yaşandığını rapor etti. 5 ila 10 maç arası ceza gelmesi bekleniyor.

"DENEME TAHTASI DEĞİLİZ"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok şaşkınız. Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe işgüzarların deneme tahtası değildir. İrfan Can'ın ceza almayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇTA YAŞANABİLİR"

Göztepe'den yapılan açıklamada ise "Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.