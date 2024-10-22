KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde iddialı girdikleri sezona 3'te 3 yapıp zirveyi paylaşarak başlayan Papara Göztepe ve İnfo Yatırım Karşıyaka yarın hafta içi mesaisinde İstanbul deplasmanında terleyecek. Ligde Göztepe saat 13.00'te Vakıfbank Spor Sarayı'nda Vakıfbank'a, Karşıyaka ise saat 14.00'te Yeşilyurt Spor Salonu'nda Yeşilyurt'a konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Göztepe ve Karşıyaka İstanbul'da Terleyecek - Son Dakika
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