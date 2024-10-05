Göztepe ve Karşıyaka Voleybolda Sezona Başlıyor

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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nin iddialı ekiplerinden Papara Göztepe ve İnfo Yatırım Karşıyaka, yarın iç sahada oynayacakları maçlarla sezona başlayacak. Göztepe, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te Havran Belediyespor'la karşılaşacak. Göztepe'nin tüm iç saha maçları ücretsiz olacak. Karşıyaka ise ilk sınavında evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak. Öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği müsabakanın bilet fiyatı 100 TL olarak açıklandı.