Göztepe ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Dennis'in hatalı pasında topu kontrol eden Benedyczak, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-2

76. dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan yaptığı ortada Ben Ouanes'in hamle yaptığı topu Krastev, kalecisine doğru gönderdi. Kalecinin bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Jeferson'un Frimpong ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlak auta çıkarken, Jeferson pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

81. dakikada VAR uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay penaltı kararı verdi.

82. dakikada topun başına geçen Jeferson, kaleciyi ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-3

89. dakikada Cherni'nin pasıyla sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Juan'ın ortasında, arka direkte Bokele meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-3

90+5. dakikada Kerem, yaptığı faulün ardından eline aldığı topu hakeme doğru fırlatacak gibi yaptıktan sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele (Guilherme Luiz dk. 90), Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 66), Anthony Dennis (Filip Krastev dk. 57), Novatus Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Alexis Antunes dk. 57), Janderson (Jeferson dk. 58), Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Musah Mohammed

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Godfried Frimpong (Nicholas Opoku dk. 84), Kerem Demirbay, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Fousseni Diabate (Taylan Utku Aydın dk. 90), Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak (Cenk Tosun dk. 88)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Juan (dk. 24), Jeferson (dk. 82), Malcom Bokele (dk. 89) (Göztepe), Mortadha Ben Ouanes (dk. 45), Adrian Benedyczak (dk. 52 ) Filip Krastev (dk. 75 k.k.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Juan, Novatus Miroshi, Heliton (Göztepe), İrfan Can Kahveci, Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Kerem Demirbay (dk. 90+5) (Kasımpaşa) - İZMİR