Göztepe ve Kayserispor Golsüz Beraberlik

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Krastev, Janderson, Luiz
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Cardoso, Onugkha
Sarı kart: Dk.36 Lis (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamladı.
21. dakikada Cherni sol kanatta buluştuğu meşin yuvarlağı, ceza sahası sol çaprazındaki Bokele'ye verdi. Bokele'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu 2 hamlede kontrol etti.
22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso sol kanatta buluştuğu topu ceza sahasına girip altıpastaki Onugkha'ya aktardı. Onugkha'nın yakın mesafeden vuruşunda kalesi Lis, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
28. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Ogün Bayrak, ceza sahası önündeki Miroshi'ye pasını verdi. Miroshi'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere tamamlandı.
