Göztepe Voleybol, Play-Off Yarı Finalinde Final Etabına Yükseldi

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Göztepe Voleybol, Kadınlar Voleybol 1. Lig play-off yarı final etabındaki ikinci maçında Bolu Belediyespor'u 3-0'luk skorla geçmeyi başardı ve final etabında mücadele etmeye hak kazandı.

Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, A Grubu'nda normal sezonu lider olarak tamamlayıp, Vodafone Sultanlar Ligi için play-off oynama hakkı kazandı. İzmir ekibi, play-off yarı final etabındaki ilk maçında Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'u 3-1'lik skorla geçerken, ikinci maçında ise Bolu Belediyespor'a set vermeden 3-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece sarı-kırmızılılar, gruptaki son maç öncesi final etabında mücadele etmeye hak kazandı.

İzmir temsilcisi, Kadınlar play-off yarı finalleri A Grubu 3. ve son maçında yarın saat 14.00'te İlbank ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR