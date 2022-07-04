Göztepe Xhemajli'yle imzalayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe Xhemajli'yle imzalayacak

04.07.2022 12:04
Göztepe Xhemajli'yle imzalayacak

Transfer döneminde hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl, orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Arbenit Xhemajli transferini de resmiyete dökecek.

Transfer döneminde hücum oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile 1 yıl, orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, Arbenit Xhemajli transferini de resmiyete dökecek.

İngiliz ekibi Sunderland takımında forma giyen Kosovalı sbtoperin idmanlara çıktığı ifade edildi. Yönetimin 24 yaşındaki futbolcuyla da resmi olarak sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İsviçre'nin Zürih takımında futbola başlayan Xhemajli, Neuchatel Xamax ve Sunderland formalarını giydi. Oyuncu, 6 defa da Kosova A Milli Takımı'nnda top koşturdu.


YORUMLAR
500
Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti Kenneth Obinna Mamah, Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah, Göztepe'de Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı Göztepe, Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah'la anlaştı
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Xhemajli'yle imzalayacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:42 Bahar Candan pembe parlak bikinisiyle olan pozunu "Evlenince sileceğim" diyerek paylaştı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe Xhemajli'yle imzalayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement