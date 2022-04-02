Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak

02.04.2022 12:13
Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Göztepe, 31. hafta müsabakasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Göztepe, 31. hafta müsabakasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ligde 7 maçtır mağlup olan Göztepe, 27 puanla 18. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Wilker Angel ve Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.

YORUMLAR
500
Göztepe kurtuluş yolunda Konya'da Göztepe kurtuluş yolunda Konya'da Göztepe, zorlu Konyaspor deplasmanında ter dökecek Göztepe, zorlu Konyaspor deplasmanında ter dökecek

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:19:31. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement