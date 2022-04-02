Göztepe, yarın deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Göztepe, 31. hafta müsabakasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Ligde 7 maçtır mağlup olan Göztepe, 27 puanla 18. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan, Wilker Angel ve Marko Mihojevic yarın forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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