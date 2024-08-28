Göztepe'ye 1 Maç Seyircisiz Oynama Cezası - Son Dakika
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Göztepe'ye 1 Maç Seyircisiz Oynama Cezası

TFF Tahkim Kurulu, Göztepe'ye verilen 2 maç saha kapatma cezasını 1 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezasına çevirdi.

28.08.2024 19:49
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan "taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle" İzmir ekibine verilen 2 maç saha kapatma cezasını 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynamasına karar verdi. Ayrıca kurul Göztepe'ye "merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı" verilen 90 bin TL para cezasını da onadı.

TFF Tahkim Kurulu, 28 Ağustos 2024 günlü (47) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararları açıkladı:

"1. E.2024/343 – K.2024/329

Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin PFDK'nın 22.08.2024 tarih ve E.2024-2025/17 – K.2024-2025/24 sayılı kararına karşı yaptığı olağanüstü toplantı talepli itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

- Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 213, 214, Batı Tribünü 224, Kuzey Tribünü 207, Güney Tribünü 219, Batı Vıp Tribünü 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 90.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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