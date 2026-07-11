Göztepe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına yurt dışı kampında devam etti.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasındaki sabah antrenmanında ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanında ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, günü takım çalışmasına yönelik istasyon çalışmalarıyla tamamladı.
İzmir temsilcisi, yarın da çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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